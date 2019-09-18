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5 yaşındaki çocuğa üvey babadan iddiası

İzmit’te, 5 yaşındaki kız çocuğu, ziyaretine gelen babaannesine, üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Anne, kızının yalan söylediğini ileri sürerken, polis, üvey babayı arıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 14:36

İddiaya göre 5 yaşındaki G.A. önceki gün kendilerini ziyarete gelen babaannesi S.A.'ya, üvey babası U.Ö.G.'nin (29) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Torunun söyledikleri karşısında şoka giren babaanne hemen polise gidip, şikayetçi oldu.
Küçük kızın pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. İfadesine başvurulan anne C.G.(27) ise kızının zaman zaman yalan söylediğini öne sürerek, ikinci eşi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, üvey baba U.Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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5 yaşındaki çocuğa üvey babadan cinsel istismar iddiası
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