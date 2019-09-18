Akıncı Üssü davasında duruşmalara devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest eden ekipte yer alan, suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli eski yüzbaşı İbrahim Gerboğa, esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbe girişimi sırasında İzmir'de görevli olduğunu belirten Gerboğa, eski albay Fırat Alakuş'un tatbikat yapılacağını ve kendisinin de görev alacağını söylemesi üzerine izin alarak Ankara'ya geldiğini söyledi.

Gerboğa, 15 Temmuz'da saat 18.00 civarında Alakuş'un emrettiği gibi Akıncı Üssü'ne geldiğini belirterek, "Nizamiyede tatbikat için geldiğimizi söyledik. Görevli eşliğinde üsse girdik. Askeri kıyafetlerimizi giydik. Fırat albay, 'Genelkurmay'a terör saldırısı ve komutana suikast girişimi olabilir. Genelkurmay'ın güvenliğini sağlayacağız.' dedi." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssü'nde bulunan ÖKK personeliyle saat 20.30 civarında otobüsle Genelkurmay karargahına gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Gerboğa, Genelkurmay'a gidince komutanların güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini iddia etti.

Alakuş'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın güvenli bölgeye tahliye edileceğini emrettiğini belirten Gerboğa, kendisine komutanın güvenliğini sağlama görevi verdiğini ifade etti.

Gerboğa, Genelkurmay Başkanı Akar'ı derdest etmediklerini, aksine güvenliğini sağladıklarını öne sürerek, "Hulusi Akar'ın emniyeti için Akıncı Üssü'ne tahliye ettik. Asla cebir ve şiddet içeren bir eylemim yoktur. Komutan için koruma görevi yaptık." dedi.

Akıncı Üssü'nde gece boyunca kimseye karşı silah kullanmadığını ileri süren Gerboğa, "Pist bombalandıktan sonra saat 13.00 gibi araçla nizamiyeden çıktım. Bir müddet sonra polisler tarafından durdurulup gözaltına alındım." diye konuştu.

FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiğine yönelik tespiti de reddeden Gerboğa, HTS kayıtlarındaki 43 aramanın yasal dayanağı olmadığını ve delil sayılamayacağını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.