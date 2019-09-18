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Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak

Bursa'da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i (61), arkadaşıyla birlikte domuz bağı ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında, çifte cinayet sırasında evde olan 8 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenecek. Mahkeme, annesi ve anneannesi gözleri önünde öldürülen çocuğun bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 10:11
Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak

Korkunç olay, Nisan ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.

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Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak
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