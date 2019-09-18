‘Asker oğlumu ve öğrenci kızımı da mağdur ettiler’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir mesajla çıkartılan ve önce İBB önünde daha sonra CHP İstanbul İl Binası önünde oturma eylemine başlayan işçilerin dramları yürek sızlatıyor. Yeniden işlerine dönmekten başka bir amaçları olmayan işçilerin aile dramları siyasi intikam uğruna daha da derinleşiyor. İşten atılan mağdurlardan bir tanesi de 40 yaşındaki Münife Fırat. İki çocuk annesi Münife Fırat, emekli olan eşinin aylığı ile kızını üniversitede okutup oğlunu askere gönderip evin geçimini de sağlayamayınca İBB'de işe başladı. Fakat seçimden sonra bir mesajla işten çıkarıldı. Münife Fırat, "Kızım Kırklareli Sağlık Yönetimi Bölümü 4. Sınıfa gidiyor. Oğlum ise askerde. 4 aydır vatani görevini yapıyor. İşsiz kaldığım için kızıma üniversiteye gönderirken harç ve yurt parasını verebildim. Ne kızımın ne de asker oğlumun cebine harçlıklarını koyamadım. Sadece beni değil kızımı ve oğlumu da mağdur ettiler" dedi.