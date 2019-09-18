At yarışı cinayeti

Olay, 9 Eylül günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Nazım Ateş, babasının at yarışı oynadığını iddia ettiği ganyan bayisine gitti. Babasının at yarışı oynamasına izin verilmemesini isteyen Nazım Ateş ile işletmeci Hamza Irk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nazım Ateş, yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, Hamza Irk'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Irk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, olay sonrası kaçan Nazım Ateş'i gizlendiği evde 16 Eylül günü yakaladı. Cinayeti at yarışı yüzünden işlediğini itiraf eden Nazım Ateş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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