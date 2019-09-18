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Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı kontrol ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde denetimlerde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 06:53
Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu

Denetimlere Deniz Polisi, Çevik Kuvvet Şube polisleri ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Denizde avlanan balıkçı teknelerine giren ekipler, ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları, ışıkla avcılık ile ilgili evrak kontrolleri yaptı.

Gece saatlerinde denetimlerine devam eden ekipler, Gürpınar Balık halinde de inceleme yapan ekipler soğuk hava depolarındaki balıkları tek tek kontrol etti.

Denetimler de boy ölçüsü kriterine uymayan 2 ton balığa el koyan ekipler, 11 kişiye de idari para cezası uyguladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu
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