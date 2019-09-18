Cezaevine ziyarete gittiler yakalandılar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Tuzla, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde gündüz saatlerinde 6 evin kapı kilitlerini kırarak laptop, cep telefonu, bilgisayar gibi 20 bin liralık elektronik eşya çalan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki hırsızı Kartal'da bir adreste takibe aldı. Şüphelilerin peşinden giden ekipler, iki hırsızı Kartal Cezaevi otoparkında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin cezaevine arkadaşlarını ziyaret için gittikleri öğrenildi. İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece Kartal Cezaevi'ne konuldu.