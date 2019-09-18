Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cezaevine ziyarete gittiler yakalandılar

Cezaevine ziyarete gittiler yakalandılar

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Cezaevine ziyarete gittiler yakalandılar
İstanbul'da Tuzla, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde gündüz saatlerinde 6 evin kapı kilitlerini kırarak laptop, cep telefonu, bilgisayar gibi 20 bin liralık elektronik eşya çalan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki hırsızı Kartal'da bir adreste takibe aldı. Şüphelilerin peşinden giden ekipler, iki hırsızı Kartal Cezaevi otoparkında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin cezaevine arkadaşlarını ziyaret için gittikleri öğrenildi. İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece Kartal Cezaevi'ne konuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevine ziyarete gittiler yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN