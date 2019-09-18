Evde bakım maaşı yatan iller 18 Eylül! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere evde bakım maaşı il il yatırılıyor. 18 Eylül evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bakım aylığı ödemesinden yararlanabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Bunlar; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporudur. İşte 18 Eylül evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı yatan iller açıklanmaya devam ediyor. 18 Eylül evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller nereler? İşte yanıtı…

Şuana kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan evde bakım maaşlarının yatırıldı. İl il evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor.

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