Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evde bakım maaşı yatan iller 18 Eylül! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

iller 18 Eylül! yatan ve yatmayan iller sorgula!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediyor. Evinde yaşlı, hasta veya bakıma muhtaç kimselere bakan kimselere evde bakım maaşı ödemesi il il yapılıyor. Eylül ayının ortalarına gelmemizle birlikte bakım aylığı ödemeleri E devlet üzerinden sorgulanmayı sürdürüyor. Peki 18 Eylül 2019 iller hangileri? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:36
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Eylül! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

Evinde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere il il yatırılıyor. 18 Eylül evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bakım aylığı ödemesinden yararlanabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Bunlar; gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporudur. İşte 18 Eylül ve yatmayan iller sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN VE YATMAYAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı yatan iller açıklanmaya devam ediyor. 18 Eylül evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller nereler? İşte yanıtı…

Şuana kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan evde bakım maaşlarının yatırıldı. İl il evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Eylül! Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN