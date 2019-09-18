Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

'da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 12:12
Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasındaki husumet dün gece saatlerinde çıkan tartışma ile alevlendi. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi, 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de ağır yaraladı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KATİL KAYIPLARA KARIŞTI

3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şahsın kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN