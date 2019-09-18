Heykeltıraş Koçak’ın parmakları ezildi

BUGÜN NELER OLDU

BODRUM'DA yaşamını sürdüren ve yaptığı sıra dışı eserlerle büyük beğeni toplayan heykeltıraş ve ressam Rıfat Koçak (48), önceki gün atölyesinde çalışırken kaza geçirdi. Eldivenleri demir bükme makinesine takılan Koçak'ın iki elinin parmakları makineye sıkışarak ezildi. Bodrum'da yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Koçak, ameliyat edildi. Koçak, Katar'da 23-Ekim-2 kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan ve dünyadan 40 sanatçının katılacağı "Geri dönüşüm" sergisinde yer alacak 6 heykelinden sonuncusunu hazırlarken kaza geçirdiğini belirterek, "Kısmi doku kaybı ve ezilme var. Organ kaybım olmayacak" dedi.