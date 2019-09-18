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'de silahlı saldırı! 4 kişi tutuklandı

'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 06:47
İzmir'de silahlı saldırı! 4 kişi tutuklandı

Bergama-Soma kara yolunun Kınık kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kınık ilçesinde, dün bir müzikhole pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu yaralanmış, sağlık ekiplerince Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferhat Yılmaz hayatını kaybetmişti.

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İzmir'de silahlı saldırı! 4 kişi tutuklandı
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