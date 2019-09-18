Kız kardeşinin erkek arkadaşını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de, bir mobilya atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Burak Sabuncu, bir süre önce bir fabrikada işçi olarak çalışan Talha Uludağlar'ın (25) kız kardeşi ile arkadaş oldu. Durumu öğrenen ve bu arkadaşlığa karşı çıkan Talha Uludağlar, Burak Sabuncu'yu uyardı. Ancak Sabuncu arkadaşlığını sürdürdü. Kıskançlık krizine giren Talha Uludağlar, önceki gün Sabuncu'nun işyerine gitti. Bu sırada işten çıkan ve 2 arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen Burak Sabuncu'nun önünü kesen Uludağlar, bir kez daha kardeşiyle arkadaşlığını bitirmesi yönünde uyarınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Talha Uludağlar, Burak Sabuncu'yu 5 ayrı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sabuncu, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen iç organ yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, cinayet zanlısı Talha Uludağlar'ı suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Talha Uludağlar'ın sorgusunda "Kız kardeşimle konuşma dedim, konuştu" dediği öğrenildi. Burak Sabuncu ise yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.