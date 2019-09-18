Mağdur işçilere gazilerden destek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protesto 22. gününe girdi. İşçiler, 'Mücadele bitmedi daha yeni başlıyor', 'Vur vur inlesin Kılıçdaroğlu dinlesin' ve 'Başkan başkan duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri' sloganları attı. İşçilere Türkiye Kuva-i Milliye Derneği Sakarya Şubesi'nden de anlamlı bir destek geldi. Ellerinde Türk Bayrağı ve flamaları ile işçilerin yanına gelen gaziler, "Burada haklarını savunan işçi kardeşlerimizin kalben ve fiziken destekçileriyiz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini umutla bekliyoruz" dedi.