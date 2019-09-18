Maltepe’de Kastamonu tanıtım günü hazırlığı

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Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu ana başlığında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin 450. Vuslat Yılı ve İstiklal Yolu'nun öneminin vurgulanacağı etkinlikte gıda güvenliği standartlarına da önem verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas- Der) Genel Başkanı Remzi Şen, "Kastamonu tanıtımını amacına uygun gerçekleştirmek üzere İstanbul'da geleneksel olarak düzenlediğimiz tanıtım günlerimizde bu yıl içeriğimiz daha da dolu olacak. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ilimizin bu unvanını ziyaretçilerimize aktaracağız. Anadolu'nun dört manevi muhafızından biri olan Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Veli'nin bu sene vuslatının 450. yılı olması dolayısıyla özel içerikler hazırlayacağız" dedi.