Motosikletli eşkıyalar

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Gaziosmanpaşa'damotosikletli ve silahlı iki kişi sokaklarda dehşet saçtı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Karlıtepe mahallesinde yaşandı. Plakası bulunmayan motosikletle mahalleye gelen Osman C. (22) ve Murat A. (24), sırasıyla Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde silahla rastgele ateş açarak ilerledi. Açılan ateş sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı, bazı ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Şüpheliler ise kaçmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, peşine düştüğü saldırganları 11. Devriye Sokak'ta yakaladı. Olayı neden gerçekleştirdikleri belirlenemeyen şüphelilerden Osman C'nin, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma", "bisiklet-motosiklet hırsızlığı" gibi suçlardan 11 kaydı, Murat A'nın ise 5 suç kaydı, 4 suçtan da araması bulunduğu belirtildi.