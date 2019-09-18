Neslican Tay’ın durumu hakkında doktorundan son dakika açıklaması geldi! Neslican Tay’ın sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyanın son günlerde en çok konuşulanları arasında Neslican Tay bulunuyor. Daha önce 3. Kez yendiği kansere 4. Defa yakalanan ve verdiği savaş ile sosyal medyanın gündemine oturan Neslican Tay'ın bacağında bulunan Tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmişti. Verdiği güçlü mücadele 7'den 70'e herkes tarafından takdir gören Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Bilindiği üzere genç kadın geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan destekler çığ gibi büyürken, hastaneden de son dakika açıklaması geldi.

NESLİCAN TAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Daha önce 3 kez kansere yakalanıp yenmeyi başaran Neslican Tay'ın 4. kez kansere yakalandığı belirtilmişti. Genç kızın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada oldukça fazla bir destek gelirken, hastaneden de açıklama geldi...