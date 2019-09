New York’ta dijital sergi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de yaşayan yeni medya sanatçısı Refik Anadol, New York'ta "Makine Halüsinasyonu" (Machine Hallucination) adlı ilk dijital sanat sergisini açtı. Chelsea Market'in tarihi kazan dairesindeki Artechouse'da sanat severlerle buluşan sergi büyük beğeni topladı. Anadol'un yapay zekayı kullandığı ilk kişisel sergisi "Makine Halüsinasyonu", makine öğrenim algoritmalarını üç milyondan fazla görüntünün veri kümesi üzerinde kullanan sinestetik bir gerçeklik deneyi olma özelliği taşıyor. Eserdeki her an, geniş bir mimari stil ve hareket yelpazesini temsil ediyor ve tarihte bu anlar arasındaki gizli bağlantıları ortaya çıkarıyor. Sergi, 1 Aralık'a kadar gezilebilecek. DIŞ HABERLER