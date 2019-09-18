Öğrenciyi vuran polise tahliye

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Esenyurt'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'nın (16) ölümüne neden olan polis H.D.S. (22) Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) "haksız tahrik altında olası kastla öldürme" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkemenin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanık tahliye oldu.16 Şubat 2017'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan iki gencin birbiri kelepçeli olarak kaçmış, peşlerinden koşan polis memuru H.D.S. (22), havaya bir el ateş etmiş ve kovalamacanın ardından polis memuru çocukların durması üzerine elindeki silahla Ömer Barış'ın omzuna vurmuştu. Bu sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ayazağa Spor Kulubü'nün "penaltı canavarı" lakaplı başarılı kalecisi olan genci ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğmuştu.