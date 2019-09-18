Sakarya'da can pazarı! 2 kişinin durumu ağır

Kaza, Karasu - Adapazarı yolu Ferizli ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü önünde seyir halinde olan işçi servisinin ani fren yapması üzerine işçi servisine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servisin içinde bulunan 6 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, 2 yaralının durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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