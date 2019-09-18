Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da can pazarı! 2 kişinin durumu ağır

'da can pazarı! 2 kişinin durumu ağır

'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 16:07
Sakarya'da can pazarı! 2 kişinin durumu ağır

Kaza, Karasu - Adapazarı yolu Ferizli ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü önünde seyir halinde olan işçi servisinin ani fren yapması üzerine işçi servisine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servisin içinde bulunan 6 fabrika işçisi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, 2 yaralının durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da can pazarı! 2 kişinin durumu ağır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN