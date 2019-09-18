Şakayla tetiği çekti arkadaşını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Maltepe'de A.A. (25) işyeri açılışına çağırdığı arkadaşı Ali Kayadibi'nin (25) göğsüne şakayla silahı dayadı ve tetiğe bastı. Silah ateş alınca Kayadibi olay yerinde öldü. Geçen pazar gecesi saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda A.A iş yeri açılışı için arkadaşı Ali Kayadibi ile birkaç kişiyi daha çağırdı. Arkadaşların sohbeti faciayla bitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.A. masadaki tabancayı alıp Kayadibi'nin göğsüne dayadı ve bir anda tetiği çekti. Silahın ateş alması üzerine vurularak kanlar içinde kalan Kayadibi hastanede öldü. Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri A.A.'yı gözaltına aldı. A.A. ifadesinde, "Silahın içini boş zannettim. Şakayla göğsüne dayayıp tetiği çektim" dedi. Yunus Emre KAVAK / SABAH