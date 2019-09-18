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ne zaman açıklanacak? Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar sonuçlarını heyecanla bekliyor. İdaresi (MPİ) tarafından canlı noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçlarına kazanan numaralar açıklanıyor. Bu bağlamda ‘’ Topu çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başladı. Geçen haftaki sonuçlara bakacak olursak 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş bu haftaya devretti. Peki Şans Topu ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:54
Şans Topu ne zaman açıklanacak? 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları Şans Topu sonuçlarını sorgulamaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 953. hafta Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Kuponlarını alan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Her Çarşamba akşamı canlı noter huzurunda çekilişler yapılmaya devam ediyor. Peki Şans Topu ne zaman açıklanacak? İşte 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 18 Eylül 19

MPİ (Milli Piyango İdaresi) Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında 21.15'te canlı olarak yapılacak.

İşte çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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