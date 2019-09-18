Şans Topu ne zaman açıklanacak? 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları Şans Topu sonuçlarını sorgulamaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 953. hafta Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Kuponlarını alan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek istiyor. Her Çarşamba akşamı canlı noter huzurunda çekilişler yapılmaya devam ediyor. Peki Şans Topu ne zaman açıklanacak? İşte 18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 18 Eylül 19

MPİ (Milli Piyango İdaresi) Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında 21.15'te canlı olarak yapılacak.

İşte çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.