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hastaneye kaldırıldı! ?

Ünlü film yapımcısı ve yönetmen hastaneye kaldırıldı bilgisi geldi. Türk sinemasının efsane ismi yaklaşık 1 haftadır tedavi altındaydı. Birbirinden farklı projelerde imza atan Türker İnanoğlu’nun dün akşam yapılan Best of City Awards ödül törenine gidince rahatsızlığının nüksettiği öğrenildi. Peki , kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 10:19
Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Türker İnanoğlu kimdir?

Türk sinemasının duayen ismi hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir tedavi altında olan ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu. Dün akşam bir ödül töreninde rahatsızlığının baş göstermesiyle apar topar hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun sevenleri yalnız bırakmadı. Birçok film ve dizide rol alan Türker İnanoğlu hayat hikayesi merak edildi. Peki , kaç yaşında ve nereli?

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türk sinemasının gelişiminin usta isimlerden Türker İnanoğlu, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Sevenleri Türker İnanoğlu'nu yalnız bırakmadı. Haberimizin devamında Türker İnanoğlu biyografisi ve merak edilenlerine erişim sağlayabilirsiniz.

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Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Türker İnanoğlu kimdir?
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