Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Türker İnanoğlu kimdir?

Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir tedavi altında olan ünlü sanatçı sevenlerini korkuttu. Dün akşam bir ödül töreninde rahatsızlığının baş göstermesiyle apar topar hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun sevenleri yalnız bırakmadı. Birçok film ve dizide rol alan Türker İnanoğlu hayat hikayesi merak edildi. Peki Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türk sinemasının gelişiminin usta isimlerden Türker İnanoğlu, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Sevenleri Türker İnanoğlu'nu yalnız bırakmadı. Haberimizin devamında Türker İnanoğlu biyografisi ve merak edilenlerine erişim sağlayabilirsiniz.