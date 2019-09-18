Ünlü ressamın eşine ikinci kez uzaklaştırma

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Şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açan ünlü ressam ve reklamcı Aydan Baktır Yılmaz, eşi Ümit Yılmaz'dan korunmak için mahkemeye başvurdu. Eşinin, İzmir'de bulundukları bir gece kafasına silah dayayıp, 'Seni öldüreceğim, ölümün benim elimden olacak' diyerek kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Yılmaz, "Doğma büyüme Bebek'liyim. Geçen hafta ağabeyime ait Bebek'teki eve 100-150 metre yaklaştığını görünce bunu korkuyla karşıladım. Polisten yardım istedim. Gelip gittiğim bu eve gelerek beni korku içinde bırakmak amacında olduğunu hissettirmiştir" dedi. Mahkeme, daha önce 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Ümit Yılmaz'ın bu defa 2 ay süreyle Aydan Baktır Yılmaz'ın işine, konutuna yaklaşmamasına, şiddet ve tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi takdirde 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.