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262 nerenin telefon numarası? 262 alan kodu nereye ait?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan 81 ilimizin ayrı ayrı alan kodu bulunmaktadır. Bu kodların çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0262’dir. Peki, 0262 nerenin telefon kodudur? 262 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:19
262 nerenin telefon numarası? 262 alan kodu nereye ait?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 262'dir. Peki, 0262 nerenin telefon kodudur? 262 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0262 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

Eğer telefonunuza +0262 ya da 0262 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi KOCAELİ'den arıyordur. Yani bu alan kodu KOCAELİ'ye aittir.

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262 nerenin telefon numarası? 262 alan kodu nereye ait?
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