318 nerenin telefon numarası? 0318 alan kodu nereye ait?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0318 telefon alan kodu nerenin?" ve "318 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0318 TELEFON ALAN KODU KIRIKKALE İLİNE AİT

Plaka numarası 71 olan Kırıkkale'nin telefon alan kodu 0318

Yani sizi 0318 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Kırıkkale'den arıyor demektir.