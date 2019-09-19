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0324 nerenin telefon kodu? 324 nereye ait?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan 81 ilimizin ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu kodların çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0324’dir. Peki, 0324 nerenin telefon kodudur? 324 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:17
0324 nerenin telefon kodu? 324 alan kodu nereye ait?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 324'dir. Peki, 0324 nerenin telefon kodudur? 324 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0324 NERENİN TELEFON KODU?

Eğer telefonunuza +0324 ya da 0324 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi MERSİN'den arıyordur. Yani bu alan kodu MERSİN'e aittir.

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0324 nerenin telefon kodu? 324 alan kodu nereye ait?
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