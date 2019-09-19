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348 nerenin ? nereye ait?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0348 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0348 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:28
348 nerenin telefon numarası? 0348 alan kodu nereye ait?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0348 telefon alan kodu nerenin?" ve "348 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0348 TELEFON ALAN KODU KİLİS İLİNE AİT

Plaka numarası 79 olan Kilis'in telefon alan kodu 0348

Yani sizi 0348 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Kilis'ten arıyor demektir.

Kilis'ın ilçeleri arasında ise, Elbeyli, Merkez, Musabeyli ve Polateli bulunuyor.

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348 nerenin telefon numarası? 0348 alan kodu nereye ait?
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