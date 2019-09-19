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388 nerenin telefon numarası? 0388 alan kodu nereye ait?

81 ilimizin ayrı ayrı alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm illerimizin alan kodları çoğu zaman nereye ait olduğu merak edilmektedir. Özellikle yaşadığımız şehre ait olmayan farklı bir alan kodu gördüğümüzde aklımıza ‘nerenin kodu’ sorusu gelir. O alan kodlarından bir tanesi de +0388’dir. Peki, 0388 nerenin telefon kodudur? 388 alan kodu nereye aittir?

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:13
388 nerenin telefon numarası? 0388 alan kodu nereye ait?

Bildiğimiz gibi her şehrin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81 ilin de telefon kodu birbirinden farklıdır. Bu kodlara bakarak telefonun hangi şehirden geldiğini anlayabiliriz. Ancak çoğumuz tüm bu kodların hangi ile ait olduğunu bilmemekteyiz. Yaşadığımız şehir dışında farklı bir yerden telefon geldiğinde de bu konuyu merak edebiliriz. 81 ilimizde ait telefon alan kodlarından bir tanesi de 388'dir. Peki, 0388 nerenin telefon kodudur? 388 alan kodu nereye aittir? İşte detaylar!

+0388 NERENİN TELEFON ALAN KODU?

+0388 ya da 0388 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi NİĞDE'den arıyordur. Yani bu alan kodu NİĞDE'ye aittir.

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388 nerenin telefon numarası? 0388 alan kodu nereye ait?
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