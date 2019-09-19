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414 nerenin ? kodu nereye ait?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0414 hangi şehrin ?" ve " kodu nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0414 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:18
414 nerenin telefon numarası? 0414 alan kodu nereye ait?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0414 telefon alan kodu nerenin?" ve "414 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0414 TELEFON ALAN KODU ŞANLIURFA İLİNE AİT

Plaka numarası 63 olan Şanlıurfa'nın telefon alan kodu 0414

Yani sizi 0414 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Şanlıurfa'den arıyor demektir.

Şanlıurfa'ın ilçeleri arasında ise, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir bulunuyor.

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414 nerenin telefon numarası? 0414 alan kodu nereye ait?
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