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458 nerenin ? nereye ait?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0458 hangi şehrin ?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0458 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:23
458 nerenin telefon numarası? 0458 alan kodu nereye ait?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0458 telefon alan kodu nerenin?" ve "458 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0458 TELEFON ALAN KODU BAYBURT İLİNE AİT

Plaka numarası 69 olan Bayburt'un telefon alan kodu 0458

Yani sizi 0458 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Bayburt'tan arıyor demektir.

Bayburt'ın ilçeleri arasında ise, Bayburt (il merkezi), Aydıntepe ve Demirözü bulunuyor.

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458 nerenin telefon numarası? 0458 alan kodu nereye ait?
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