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462 nerenin telefon numarası? 462 alan kodu nereye ait?

Bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen telefon çağrıları, vatandaşların problem yaşadığı konuların başında geliyor. Tam bu noktada, "0462 hangi şehrin telefon numarası?" ve " nerenin?" soruları, yanıtları en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için özel olarak derlediğimiz haberimizden il ve ilçe telefon kodları bilgisine ulaşabilir, 0462 telefon alan kodunun hangi şehre ait olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:18
462 nerenin telefon numarası? 462 alan kodu nereye ait?

Gün içerisinde telefonlarımız aracılığıyla onlarca, hatta yüzlerce kez görüşme yapabiliyoruz. Zaman zaman bilinmeyen ya da farklı şehirlerden gelen aramalar, çağrıları açıp görüşme gerçekleştirme konusunda bizi tedirginliğe yöneltiyor. Zira, telefon dolandırıcılığın bu denli geliştiği bir dönemde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları yanıtlamak da pek tercih edilen bir durum olmuyor. Bu doğrultuda, "0462 telefon alan kodu nerenin?" ve "462 hangi şehrin numarası?" sorularının cevapları arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

0462 TELEFON ALAN KODU TRABZON İLİNE AİT

Plaka numarası 61 olan Trabzon'ın telefon alan kodu 0462

Yani sizi 0462 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Trabzon'dan arıyor demektir.

Trabzon'ın ilçeleri arasında ise, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra bulunuyor.

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462 nerenin telefon numarası? 462 alan kodu nereye ait?
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