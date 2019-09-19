A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

Heyecanla beklenen A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Bu hafta raflarda teknolojik aletlerden mutfak araç ve gereçlerine birçok indirimli ürünler yer alacak. En güzel ürünleriyle A101 kataloğu her zevkten bütçeye hitap ediyor. 19 Eylül'den 26 Eylül'e kadar sürecek olan haftanın indirimli ürünlerinde televizyon, kahve makinası, mikrodalga fırın, elektrikli süpürge yer alıyor. Harca Harca Bitmez sloganıyla kampanyalı ürünlerini tüketicisiyle buluşturan mağaza müşterilerini bekliyor. Haberimizde, A101 aktüel ürünler kataloğuna bakabilir, fiyatları ve özellikleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! (19 EYLÜL – 26 EYLÜL 2019)

Merak edilen A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. 19 Eylül'den 26 Eylül'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesi dikkat çekiyor. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında televizyon, elektrikli süpürge, ev tekstili ve züccaciye gibi birçok çeşit dikkat çekiyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ