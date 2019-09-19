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19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünleri ise raflardaki yerini aldı. Ev tekstilinden teknolojik aletlere sınırsız sayıda indirimli ürünler katalogda sizlerle buluşuyor. Alışverişlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar A101 19 Eylül aktüel kataloğunu merak ediyor. A101 kataloğunda her zevkten ve her bütçeden ürün bulunması müşterileri markete çekiyor. 19 Eylül’den 26 Eylül’e kadar sürecek olan indirimlerde bu hafta Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv, Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv, Honor 7S Cep Telefonu, Canon E404/E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, Samsung MS23K3515AW Mikrodalga Fırında kaçırılmayacak indirim fırsatı sizleri bekliyor. İşte 19 Eylül-26 Eylül kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 11:43
A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

Heyecanla beklenen 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu tüketicisiyle buluştu. Bu hafta raflarda teknolojik aletlerden mutfak araç ve gereçlerine birçok indirimli ürünler yer alacak. En güzel ürünleriyle her zevkten bütçeye hitap ediyor. 19 Eylül'den 26 Eylül'e kadar sürecek olan haftanın indirimli ürünlerinde televizyon, kahve makinası, mikrodalga fırın, elektrikli süpürge yer alıyor. Harca Harca Bitmez sloganıyla kampanyalı ürünlerini tüketicisiyle buluşturan mağaza müşterilerini bekliyor. Haberimizde, kataloğuna bakabilir, fiyatları ve özellikleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! (19 EYLÜL – 26 EYLÜL 2019)

Merak edilen A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. 19 Eylül'den 26 Eylül'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesi dikkat çekiyor. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında televizyon, elektrikli süpürge, ev tekstili ve züccaciye gibi birçok çeşit dikkat çekiyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?
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