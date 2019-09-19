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Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden olan namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Camileri ibadet için doldurmaya hazırlanan müslümanlar arama motorlarında 20 Eylül Cuma namazı saat kaçta? sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 20 Eylül , , ve il il namaz saatleri...

Giriş Tarihi: 20.9.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 01:43
Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada... (20 Eylül 2019)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için arama motorlarında yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. 20 Eylül Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını merak eden müslümanlar, bulundukları il için kesin bilgi almak istiyor. 20 Eylül Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre , , ve il il namaz saatleri vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (20 EYLÜL 2019)

20 Eylül cuma namazı saatlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Cuma namazı bugün saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada... (20 Eylül 2019)
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