Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

İstanbul'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Giriş Tarihi: 19.9.2019 16:45Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 16:49
İstanbul'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.