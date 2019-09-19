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Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 16:49

İstanbul'da düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar yakalandı.Bir düğün konvoyunda meşale yakıp havaya ateş açan süphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı
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