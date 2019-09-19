Eski eşini çocuğunun önünde bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Rıza I. (67) 6 yıl önce boşandığı eşi Fadime T. (54) ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki Ahmet Arif Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıza I., yanında getirdiği bıçakla Fadime T.'yi, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Rıza I. bıçakla kendisini de yaraladı. Polisin gözaltına aldığı Rıza I.'yı vatandaşlar linç etmek istedi. Yaralan Fadime T. ve Rıza I. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir grup kadın, Fadime T.'ye destek olmak için hastane önünde toplandı. Yolu kapatıp sloganlar atan grubu uyaran polis, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. Kadınlar, bunun üzerine sloganlar atarak dağıldı. Fadime T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.