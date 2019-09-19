Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fabrika kül oldu

Fabrika kül oldu

’daki bir polyester fabrikasında çıktı. Alevler devasa tesisi, otopark ve onlarca aracı küle çevirdi. 2 itfaiye erinin yaralandığı yangın, akşam saatlerinde güçlükle söndürülebildi

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Fabrika kül oldu

Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Yangına çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yakıt tankında büyük bir patlama meydana geldi. Büyük korku yaratan patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa sıçradı. Bir itfaiye aracı alev aldı. Olayda 2 itfaiye eri de yaralandı. Alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerine doğru kontrol altına alınabilen yangına ilişkin söndürme ve soğutma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.

Tuzla'da deri fabrikasında yangın! Yangın kontrol altına alındı

ONLARCA ARAÇ YANDI
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Onlarca araç kül oldu.

Son Dakika: Antalya’da korkunç olay! Yaşlı kadına yaptıkları kan dondurdu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrika kül oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN