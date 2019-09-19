Fabrika kül oldu

Tuzla'da, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Yangına çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yakıt tankında büyük bir patlama meydana geldi. Büyük korku yaratan patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa sıçradı. Bir itfaiye aracı alev aldı. Olayda 2 itfaiye eri de yaralandı. Alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerine doğru kontrol altına alınabilen yangına ilişkin söndürme ve soğutma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.

Tuzla'da deri fabrikasında yangın! Yangın kontrol altına alındı

ONLARCA ARAÇ YANDI

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Onlarca araç kül oldu.