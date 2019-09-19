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20 Eylül ürünler kataloğunda dev fırsat indirimi yer alıyor! İşte Cuma BİM aktüel ürünler tam listesi

Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir merakla beklenen 20 Eylül kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde indirimli mutfak & banyo fırsatları bulunurken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, VOLTA marka elektrikli bisiklet ile Samsung marka akıllı cep telefonu olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden indirimli ürünleri ile çeşitli teknolojik aletleri içeren 20 Eylül 2019 Cuma BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 13:49
BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimi yer alıyor! İşte Cuma BİM aktüel ürünler tam listesi

Haftanın 20 Eylül günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta 20 Eylül Cuma ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak & banyo ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 20 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Volta marka elektrikli bisiklet olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli banyo ve mutfak ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 20 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimi yer alıyor! İşte Cuma BİM aktüel ürünler tam listesi
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