‘Hasta kızım için çalışmam lazım’

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İBB'den atılan işçilerin eylemi 22. güne girerken CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başlayan işçilerden Mahmut Tavan, ikiz çocuklarından kızının yüzde 80 epilepsi hastası olduğunu söyledi. İBB'de güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten ikiz çocuk babası Mahmut Tavan, işten bir mesajla atıldıktan sonra tüm aile yapısının yerle bir olduğunu söyledi. Çaresiz baba, "İkiz olan 14 yaşındaki kızım Perihan Sevda Tavan'ın epilepsi hastalığının tedavisi ve özel sınıftaki eğitimi için çalışıyordum. Allaha şükür erkek ikizinde sağlık sorunu yok. Annesi ise tüm gününü kızımı hastaneye ve özel eğitimine götürüp getiriyor. Ailemin tek umudu çalıştığım işimdi. Ama İmamoğlu göreve gelir gelmez beni işimden atıp ailemin perişan olmasına neden oldu" dedi.