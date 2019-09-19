İstanbul ormanlarında 315 kaçak yapı yıkıldı

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İstanbul Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü'nün tespit ettiği devlet ormanlarındaki 315 kaçak yapının yıkıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edilmiştir. Yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmuştur" denildi. Açıklamada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı kontroller neticesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca il müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine işaret edildi. Valillik açıklamasında Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerindeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla oluşturulan ekiplerin dün 07.00'de yıkıma başladığı ve yıkımın 19.00 itibarı ile tamamlandığı belirtildi.