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'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:28
İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

Bergama-Soma karayolunun Kınık Kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç.'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OLAY
Kınık ilçesinde, bir müzikhole pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Yılmaz hayatını kaybetmiş, Ejder Uyaroğlu da yaralanmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına almıştı.

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İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
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