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‘Kızı vermedin’ katliamı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 19.9.2019
‘Kızı vermedin’ katliamı: 3 ölü
Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru'yu (23) erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Genç kızın bir başkasıyla nişanlandığını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) öldü. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. N.D. olay sonrası kayıplara karıştı.
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‘Kızı vermedin’ katliamı: 3 ölü
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