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Meteoroloji: Kirletici emisyonlar bu gece Türkiye'yi terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'daki yangın sırasında gökyüzüne karışan kimyasalların Türkiye için tehlike yaratmayacağını açıkladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:34

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLEYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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Meteoroloji: Kirletici emisyonlar bu gece Türkiye'yi terk edecek
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