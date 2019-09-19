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'den 'a peş peşe son dakika ve sağanak yağış uyarıları geliyor! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili doğrudan ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına gelinirken yurt genelindeki sıcaklıklar da kademeli olarak düşüş gösteriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve birçok ilin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 19:03
Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geliyor! Çok kuvvetli olacak

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Karadeniz bölgesinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve yağmur uyarısı geldi. Yurt genelinde sonbahar havası etkisini göstermeye başlarken sıcaklıklar da düşüş yaşanıyor. Durum böyle olunca, 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi olarak öne çıkıyor. Tam bu noktada, ve birçok ili uyaran MGM; gök gürültülü ve kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, yağışlara ilişkin saat bilgisi de paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Haberimizin detaylarından İstanbul ve beraberindeki birçok ilin sıcaklık değerlerini bulabilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geliyor! Çok kuvvetli olacak
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