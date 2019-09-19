Meteoroloji'den İstanbul'a peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları geliyor! Çok kuvvetli olacak

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Karadeniz bölgesinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı geldi. Yurt genelinde sonbahar havası etkisini göstermeye başlarken sıcaklıklar da düşüş yaşanıyor. Durum böyle olunca, 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi olarak öne çıkıyor. Tam bu noktada, İstanbul ve birçok ili uyaran MGM; gök gürültülü ve kuvvetli yağışlara dikkat çekti. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, yağışlara ilişkin saat bilgisi de paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Haberimizin detaylarından İstanbul ve beraberindeki birçok ilin sıcaklık değerlerini bulabilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.