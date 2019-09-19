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'de korkunç ! 3 ölü, 2 yaralı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:39
Nevşehir'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Kozaklı ilçesi yönüne giden Musa Kaan Sarıaslan (21) idaresindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil, Topaklı köyü mevkisinde Necip Kılıç (78) yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kılıç'ın aracındaki Gülhan Bahar (64) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın güvenlik tedbiri alarak bir süre trafiğe kapattığı yol araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Nevşehir'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı
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