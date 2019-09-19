Oğlunu icra yoluyla alan baba: Velayetleri bende, çocuklarım kavuştu

Kırklareli'de ticaretle uğraşan Erkan A. ile öğretmen Rukiye A. , 2006 yılında evlendi. Efe (10) ve Kerem (7) adını verdikleri iki çocukları dünyaya gelen çift, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Dava sürerken, Rukiye A., Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na tayin oldu. Rukiye A., yaklaşık 2 ay önce küçük oğlu Kerem ile birlikte Alanya'ya gitti.



Çift arasında çocukların velayeti konusunda da anlaşmazlık yaşanırken, anne, mahkemenin, çocukların 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdiğini söyledi.



Pazartesi günü Alanya'ya giden Erkan A., mahkemenin 2 çocuğunun da velayeti kendisine verdiğini belirterek, küçük oğlunu almak istedi. Annesinin görev yaptığı okuldan çocuğu alamayan Erkan A., Alanya İcra Müdürlüğü'ne oğlunun kendisine verilmediği yönünde başvuru yaptı. Mahkemenin oğlunun velayetini kendisine verdiğine dair mahkeme kararını da göstermesi üzerine İcra Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma eşliğinde Kerem'i annesinden aldı. Annesine tutunup, ayrılmak istemeyen küçük Kerem, gözyaşlarına boğuldu. Ekipler, Kerem A.'yı babasına teslim etti.





İcra yoluyla alınan oğlunun salı günü kendisine teslim edilmesi gerektiğini, ancak eşinin teslim etmediğini öne süren Rukiye A., dün Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'de çocuğunu arayan, ancak bulamayan Rukiye A., İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduktan sonra Alanya'ya döndü.



Rukiye A., şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını ifade edip, eşinin, yanında kalan büyük oğlu Efe'yi de 9 aydır kendisine göstermediğini söyledi. Rukiye A., "Bunlar yetmezmiş gibi akrabalarının da saldırısına uğradım. Çaresiz direnmeye çalıştım oğlumu görmek için ama bir türlü bana göstermediler" dedi.



'İDDİALARI ASILSIZ, VELAYET BENDE'



Erkan A. ise boşanma davaları süren eşinin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Can güvenliği nedeniyle iki çocuğunu alıp yaşadığı Kırklareli'ni terk ettiğini söyleyen Erkan A., çocuklarının birbirlerine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocuklarının kavuşma anına ilişkin görüntüleri paylaşan Erkan A., "Annesinin iddiaları doğru değil. Çocuklar 4 gün anne, 3 gün babada kalacak demiş. Çocuğu alıp Alanya'ya kaçırdı. Ben Kırklareli'de yaşıyorum, çocuklar nasıl Alanya'ya gidip gelecek. Bu iddiası doğru değil, gerçekleri söylemiyor. Çocukların velayeti bende ve mahkeme kararı var. Ben de bu hakkımı kullanıp, eşimin götürdüğü oğlumu aldım" dedi.



Eşinin ailesinin kendisine saldırdığını iddia eden Erkan A., "Ben terörist miyim, gidip çocuğumu zorla alayım. Çocuklarım 8 ay sonra birbirlerini kavuştular ve çok mutlular. Eşim büyük oğlumun bende, küçük oğlumun da kendisinde kalmasını istiyor. Çocuklar mal değil ki paylaşılsın. Ben çocuklarımın ayrı değil, birlikte yaşamasını istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum, çocuklarımın iyi insanlar olarak yetişmesi için mücadele veriyorum. Hakkımda çeşitli iddialarla koruma kararı aldırdı, o yüzden çocuğumu göremedim. Ayrıca bana boşanma davasını kendisinin açtığını söylüyor. Bu da doğru değil, boşanma davasını ben açtım" diye konuştu.



ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNE KAVUŞTU



Erkan A., Alanya'dan getirdiği küçük oğlu Kerem'i, büyük oğlu Efe ile buluşturdu. Baba, büyük oğluna, "Sürpiz var, sürpriz" diyerek görüntülediği anlarda, iki kardeşler birlerine sarılıyor. Bir süre yüzleri gülerek yürüyen kardeşler, yeniden birbirlerine sarılarak özlem gideriyor. Bu sırada Erkan A., "Bak getirdik kardeşini, söz verdik sana" diye büyük oğluna sesleniyor.