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SABAH’ı ziyaret etti

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Özbek gazeteciler SABAH’ı ziyaret etti
Türkıye'nin Özbekistan Büyükelçiliği tarafından, yaptıkları Türkiye konulu haberler nedeniyle Altın Kalem Ödülüne layık görülen gazeteciler Türkiye'ye davet edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ağırlanan Özbekistanlı basın mensupları, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Özbekistan'ın önde gelen gazete, televizyon kanalı ve haber ajansı mensuplarından oluşan heyeti, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, Yazı işleri müdürleri Hülya Ünlü Mavigözlü ve Fikret Eser ağırladı. Görüşmede Arslan heyete, Turkuvaz Medya Grubu'nun faaliyetleri, yayın alanları ve hedeflerinin yanı sıra kurumun işleyişi hakkında bilgi verdi. Özbek heyet, gazetenin birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Özbek gazeteciler SABAH’ı ziyaret etti
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