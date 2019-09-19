Saç çekmek boşanma nedeni

Bursa'da, karısının sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarını bırakmadığını öne süren koca, boşanma davası açtı. Kocasının saçını çekerek şiddet uyguladığını belirten genç kadın da karşı dava açtı. Mahkeme, erkeği ağır, kadını hafif kusurlu buldu.



Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, "Erkeğin eşine şiddet uygulayıp saçını çektiği ve tanık ifadesine göre erkeğin elinde bir yumak saç kaldığı anlaşılmaktadır. Bu eylemler onur kırıcıdır" diyerek bunun boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

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