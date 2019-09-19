Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sahteciliğin böylesi… Sahte boyaların üzerine marka etiketi yapıştırıp sattılar

Sahteciliğin böylesi… Sahte boyaların üzerine marka etiketi yapıştırıp sattılar

’da sahte boyaların üzerine lüks boya markalarının etiketlerini yapıştırdığı tespit edilen şebeke çökertildi. Operasyonda onlarca litre sahte boya ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 12:04
Sahteciliğin böylesi… Sahte boyaların üzerine marka etiketi yapıştırıp sattılar

Bartın'a değerinden çok düşük fiyata boya getirerek üzerine yüksek fiyattaki markaların stickerlarını satan ve bu şekilde yüksek fiyata sattığı tespit edilen şüphelilere Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

DRONE'LU OPERASYON
Şebekenin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında Drone ile Bartın giriş ve çıkışları gözlendi. Boyalar Bartın'a girişinden itibaren takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte boyaların yolcu minibüsü ile dikkat çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde gönderildiği anlaşıldı. Zonguldak'tan gelen boyaların Yalı mevkiinde taksiyle gelen şüphelilere yüklendiği, drone ile tespit edildi. Şüpheliler Bartın iç piyasasına boyaları dağıtmak üzereyken suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK'TA DA UZANTILARI VAR
Eş zamanlı olarak Zonguldak'a da operasyon düzenlendi. Zonguldak'taki işbirlikçiler yakalanırken depolarına baskın düzenlendi. Baskında kaliteli ve yüksek fiyatlı boya markalarının sahtelerinin bulunduğu yüzlerce boya ele geçirildi. Şebekenin kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları pahalı ve kaliteli etiketleri yapıştırarak orijinal ürün gibi müheahhitlere ve vatandaşlara değerinin altında sattıkları anlaşıldı.
Operasyon kapsamında 'Sahtecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Marka kanununa muhalefet' suçu kapsamında yakalanan Ö.Ö., G.Ö. ve M.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İBB'den son dakika haber: Mescitleri kapatma kararı! CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB 28 Şubat benzeri adımlarla...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahteciliğin böylesi… Sahte boyaların üzerine marka etiketi yapıştırıp sattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN