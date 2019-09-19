Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma
İstanbul E-5 karayolunda lüks araçları ve ellerindeki silahlarla havaya ateş açarak ilerleyen düğün magandaları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 19.9.2019 17:51Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 17:53
İstanbul E-5 karayolunda lüks araçları ve ellerindeki silahlarla havaya ateş açarak ilerleyen düğün magandaları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.