Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma

İstanbul E-5 karayolunda lüks araçları ve ellerindeki silahlarla havaya ateş açarak ilerleyen düğün magandaları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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