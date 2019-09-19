Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma

Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma

E-5 karayolunda lüks araçları ve ellerindeki silahlarla havaya ateş açarak ilerleyen düğün magandaları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 17:53
Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma

İstanbul E-5 karayolunda lüks araçları ve ellerindeki silahlarla havaya ateş açarak ilerleyen düğün magandaları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı düğün magandalarına Başsavcılıktan soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN