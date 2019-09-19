Son dakika haberi: Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun gözleri önünde vahşet!

Ankara'da yaşanan son dakika olayı yürekleri dağladı. Bir apartmanın giriş katında oturan Nazmi G. ile Meal G. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sonrası baba Nazmi G. 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Eşi Meral G.'de evden çıkıp eşini takip etmeye başladı. Sokakta yine tartışma alevlendi. Korkunç olay ise bundan sonra yaşandı... İşte Ankara'da yaşanan son dakika olayının detayları..



Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1839. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında oturan Nazmi G. ile eşi Meral G., bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bir kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi G., tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrıldı.

Meral G. de evden çıkıp eşini takip etti. Çift, evden yaklaşık 500 metre mesafede, yine tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Nazmi G., eşini metruk bir eve soktu, çocuğunun gözü önünde bıçakladı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Meral G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nazmi G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Meral G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin daha önce de sık sık tartıştıkları öne sürüldü.